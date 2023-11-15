وزير التعليم العالى يناقش تنفيذ مشروعات مشتركة بالتكنولوجيا مع بيلاروسيا

كتب محمد صبحى

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع باجدانوف أليكسي إيجوريفيتش وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا فى المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المُثمر، لافتًا إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث العلمية بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والبلاروسية في مجال الحاضنات التكنولوجية وعلوم الرياضيات ومُسرعات الأعمال والزراعة والحاسبات فائقة الجودة.

وأعرب الدكتور عاشور عن سعادته بالتعاون العلمي والتقني مع بيلاروسيا بما يخدم جهود تنمية الصناعة المصرية وتطويرها بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وجهود ربط التعليم الجامعي بمجتمع الصناعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، والتي تُمثل إحدى أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور على الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالي، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، مشيرًا إلى حجم منظومة التعليم العالي المصرية الكبير وتنوعها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع للجامعات الدولية، إلى جانب التركيز على المسار الفني والتكنولوجي، مستعرضًا أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، وتركز في أحد محاورها على التعاون الدولي مع الجامعات الدولية المتميزة.

ونوه د. عاشور إلى إطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATF 2023" بمصر؛ بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، مشيرًا إلى دور مصر كمحور أساسي ومركز إقليمى للقارة الإفريقية، مؤكدًا حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية لاسيما في مجال التعليم العالي والذي يعُد قاطرة التنمية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البيلاروسية في المجالات التكنولوجية والزراعة والصناعة، وكيفية الاستثمار في التعليم من خلال إنشاء أفرع للجامعات البيلاروسية في مصر، ومنح الدرجات العلمية المُشتركة، فضلًا عن تصميم البرامج الدراسية الحديثة التي تخدم سوق العمل، وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.

كما بحث الجانبان قضايا التعاون المصري البيلاروسي في المجالات ذات الأولوية، وكذا الإعداد لإقامة المُنتدى الثاني لرؤساء الجامعات البيلاروسية والمصرية 2024 بمدينة مينسك، بالإضافة إلى التعاون العلمي التكنولوجي بين البلدين في سياق تنشيط التفاعل بين الأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر.

ومن جانبه، أشاد وزير التجارة البيلاروسي بالتعاون القائم والمُثمر بين بيلاروسيا ومؤسسات التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى سير مصر بخُطى ثابتة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا لبيلاروسيا في العديد من المجالات.

ولفت وزير التجارة البيلاروسي إلى أن التعاون المصري البيلاروسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، شهد خلال عامي 2022 و2023 تطورًا ملحوظًا، حيث وقعت مصر وبيلاروسيا عام 2022 اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية والبيلاروسية في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

ونقل باجدانوف أليكسي تحيات أندريه إيفانيتس وزير التعليم البيلاروسي، كما وجه الدعوة للدكتور أيمن عاشور لزيارة جمهورية بيلاروسيا خلال عام 2024، لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون العلمي والفني بين المنظمات العلمية والبحثية المتخصصة بين البلدين في مجال التقنيات العالية وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا والهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون العلمي والتقني.

وأشار وزير التجارة البيلاروسي إلى التعاون بين الجامعات المصرية والبيلاروسية، مستعرضًا مجالات التعاون مع الجامعات مثل عين شمس والقاهرة وكفر الشيخ ومنها الطب والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وغيرها، فضلاً عن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى فى العديد من الأنشطة والمشروعات البحثية، مشيدًا بالمستوى العلمي للجامعات المصرية.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير التجارة البيلاروسي الدعوة للوزير للمشاركة فى المنتدى البيلاروسي المصري الثاني لرؤساء الجامعات والمقرر عقده في مارس 2024 ببلاروسيا.

حضر اللقاء من الجانب المصري، د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ود. سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، وأحلام صلاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

ومن الجانب البيلاروسي، السفير تيرنتييف سيرجي ليونيدوفيتش سفير جمهورية بيلاروس المفوض فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية، وبيلوف يفجيني بوريسوفيتش رئيس إدارة التعاون الدولي وتطبيق تدابير النظم غير الجمركية بوزارة مكافحة الاحتكار والتجارة، وزاليسكي كيريل بوريسوفيتش نائب رئيس مؤسسة الدولة "أمانة المجلس الإشرافي لمجمع التكنولوجيا الفائقة"، وكرافتسوف سيرجي فلاديميروفيتش - المدير العام للمؤسسة الدولة الموحدة "المركز العلمي والتطبيقي للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا للزراعة"، وبوديفيتش ألكسندر إيفانوفيتش نائب المدير العام للعمل العلمي للمؤسسة الوحدوية الجمهورية "المركز العلمي والعملي للأكاديمية الوطنية لعلوم بيلاروسيا، و جوساكوف جوردي فلاديميروفيتش مدير المشروع الوحدوي الجمهوري الفرعي للبحث والإنتاج بالمركز العلمي والعملي للأكاديمية الوطنية لعلوم بيلاروسيا للأغذية"، وزالديبين فلاديمير فيكتوروفيتش - مدير المؤسسة الوحدوية التابعة للأبحاث الجمهورية ".