نقابات فرنسا تدعو للتظاهر السبت من أجل وقف المجازر فى غزة

كتبت: هناء أبو العز

وجهت نقابات عمالية فرنسية الأربعاء دعوة للتظاهر السبت للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف المجازر وللمطالبة "بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين.

وكتبت نقابات CGT وFSU وSoliaires في بيان مشترك "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني: أوقفوا المجازر! أوقفوا إطلاق النار في غزة!"، داعية إلى "مسيرات وتظاهرات من أجل السلام" السبت.

ومن بين شعارات هذه التجمعات وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار، ووقف القصف والتهجير القسري للسكان، وحماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، فضلا عن سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وخرجت عدة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، لا سيما يومي 4 و11 نوفمبر، منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

كما تظاهر أكثر من 100 ألف شخص الأحد في باريس وعشرات الآلاف في أنحاء فرنسا للمشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية بحضور جزء كبير من الطبقة السياسية.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى قطاع غزة خلال هجوم الفصائل الفلسطينية غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

أما القصف والغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ذلك لحين فخلفت أكثر من 11 ألف قتيل، ثلثاهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.