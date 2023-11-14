وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في بيان الثلاثاء، إن فرنسا تقدم الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء رعاياها الفرنسيين والموظفين وعائلاتهم من قطاع غزة .. مشيرة إلى ما أكدته وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال زيارتها إلى الدوحة، على أن فرنسا تعمل مع شركائها لضمان الخروج الآمن لجميع مواطنيها وموظفيها وعائلاتهم.

وأضافت : "على مدى خمسة أسابيع، حشدت فرنسا كل جهودها لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين والموظفين وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة، واستطاع حتى الآن 112 شخصا وموظفا فرنسيا وعائلاتهم مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشارت إلى أن هذه نهاية المرحلة الأولى من عمليات الإجلاء التي قامت بها وزارة الخارجية الفرنسية، والتي أتاحت لما يقرب جميع الرعايا الفرنسيين الذين يرغبون في مغادرة غزة من القيام بذلك.

وتابعت : "كان فريق القنصلية العامة الفرنسية في القدس على اتصال دائم مع مواطنينا منذ بداية الأزمة، ثم تم دعمهم من خلال السفارة الفرنسية والقنصلية العامة الفرنسية في القاهرة، بالإضافة إلى فرق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية"، مؤكدة أن الرعايا متواجدون الآن في أمن وأمان في فرنسا.

من ناحية أخرى، شددت لوجندر على مواصلة فرنسا جهودها لتعزيز مساعداتها الإنسانية لسكان غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين.