منطقة استثمارية ترفيهية أعلى قطاع ترعة المريوطية المغطى بمدخل فيصل.. صور

كتبت – مرام محمد

مواقف سرفيس وساحات انتظار يتوسطها منطقة استثمارية تضم بارتشينات نموذجية لمطاعم وكافيهات، هكذا أصبح مسار ترعة المريوطية في المنطقة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني بطول 650 متر ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية.

ورصد "اليوم السابع" أعمال التطوير التي يجرى تنفيذها في المنطقة الاستثمارية ما بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني، لتكون مساحة تجارية وترفيهية، ترتقي بواجهة المنطقة وتجذب مرتاديها وتكون متنفسًا ترفيهيًا للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تضم المنطقة التجارية 16 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة ذات تصميم مميز ودورات مياه ومكتب إداري، وتغطى بالكامل بكاميرات مراقبة ونظام صوتي متكامل، فضلًا عن أنها مزودة بعناصر جمالية ومساحات خضراء وخدمات إنارة تجميلية، وملحق بها ساحات انتظار للتسهيل على مرتادي المنطقة ومنع الانتظار الخاطئ، والذي يعيق حركة المرور والمشاة، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية تضم عدد 2 بارتشين بمساحات كبيرة.

راعت محافظة الجيزة في خطة تطوير ترعة المريوطية، تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تستقطب علامات تجارية شهيرة وتوفر فرص عمل للشباب وترتقي بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة، وتحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بما يعود بالنفع على المحافظة اقتصاديًا وحضاريًا.

وتنظم محافظة الجيزة، عمل تلك البارتشينات من خلال إدارة التسويق بالمحافظة، والتي تختص بإقامة أكشاك ومحال تجارية ومطاعم ذات طابع حضاري فى المواقع التى تسمح بذلك، بما يحقق إضافة جمالية لهذه المواقع، وتحقيق عائد استثمارى منها.