محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بحى العمرانية بعد إغلاقه بسور

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، إعادة فتح شارع تخطيطى بحي العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع إبراهيم عبد الفتاح، وذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة، أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام، وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.

وأشارت المحافظة، إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات علي الطريق العام وخط التنظيم بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

وشدد المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة، وتحسين مستوي النظافة، وعدم السماح بوجود أى إشغالات

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة للمواطنين، وسرعة حلها، وإزالة أى معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وشملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار من إعاقه دخول السيارات إليه، وذلك في إطار الاستجابه لشكوى المواطنين.