اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لجنة التطعيم والتحصين توصي الحكومة البريطانية بتحصين الأطفال ضد الجدري

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 04:00 ص
لجنة التطعيم والتحصين توصي الحكومة البريطانية بتحصين الأطفال ضد الجدري الجدرى - أرشيفية
أ ش أ

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أوصت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين الحكومة البريطانية بإدراج التطعيم ضد جدري الماء ضمن برنامج التطعيم الروتيني للأطفال.

وذكرت اللجنة - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية أنه ينبغي إعطاء الأطفال التطعيم على جرعتين عند سن 12 و18 شهرا، كما أوصت بأن يتم تضمين برنامج تعويضي مؤقت للأطفال الأكبر سنًا.

وقال رئيس اللجنة البروفيسور أندرو بولارد، إن الجدري مرض معروف وربما يعتبره أغلب الآباء مرضا خفيفا وشائعا بين الأطفال إلا أنه بالنسبة لبعض الأطفال الرضع والصغار وحتى البالغين، فإن الجدري أو مضاعفاته قد تكون خطيرة للغاية وينتج عنها دخول المستشفى أو حتى الوفاة.

وأضاف أن إدارج اللقاح لبرنامج تحصين الأطفال سيخفض بشكل كبير عدد حالات الإصابة بالمرض في المجتمع، مما سيؤدي لعدد أقل بكثير في حالات الإصابة الأكثر خطورة ومأساوية بالفيروس.







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