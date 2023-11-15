وأفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج بأن العلماء العسكريين اختبروا محركات الصواريخ للمرحلتين الأولى والثانية يومي 11 و14 نوفمبر الجاري دون الإشارة إلى الموعد المتوقع للانتهاء من بناء النظام الصاروخي الجديد، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أن الاختبارات كانت عملية أساسية لمواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة في ضوء البيئة الأمنية الخطيرة وغير المستقرة التي تواجه البلاد والوضع العسكري المستقبلي في المنطقة.