ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان هيئة الأركان المشتركة في (سول) قوله "إن الجيش رصد صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقهما الشمال من منطقة سونان في (بيونج يانج) باتجاه البحر الشرقى صباح اليوم، وحلق كلا الصاروخين مسافة حوالي 650 كلم قبل سقوطهما في البحر الشرقي".

وأشارت إلى أن هذه التجربة الصاروخية تأتي في الوقت الذي يزور فيه كيم روسيا على رأس وفد يضم كبار المسؤولين العسكريين.. ومن المقرر أن يجتمع كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم؛ لإجراء محادثات تركز على التعاون الدفاعي.