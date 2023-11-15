كل ما تريدين معرفته عن سكر الحمل.. الأسباب وعلامات تحذيرية

سكر الحمل هو حالة يمكن أن تتطور أثناء فترة الحمل، ويتطلب الأمر فور اكتشافه مراقبة وإدارة دقيقة من قبل الطبيب والسيدة الحامل، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، فإن سكر الحمل يتطور أثناء فترة الحمل خاصة خلال الثلث الثاني أو الثالث، ويحدث ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يشكل مخاطر على كل من الأم والجنين، في حين أن معظم النساء المصابات بسكر الحمل لا يعانين من أي أعراض ملحوظة، فمن الضروري أن يكن على دراية بعوامل الخطر والعلامات التحذيرية.
عوامل تزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل:
ـ العمر: النساء فوق سن 25 عامًا أكثر عرضة للإصابة.
ـ التاريخ العائلي: التاريخ العائلي لمرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.
ـ الوزن الزائد أو السمنة: الوزن الزائد في الجسم يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل.
ـ سكري الحمل السابق: إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل في حمل سابق، فمن المرجح أن تصابي به مرة أخرى.
ـ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS): النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض معرضات لخطر متزايد.
أعراض تحذيرية أخرى لسكر الحمل
في حين أن معظم النساء المصابات بسكري الحمل لا يعانين من أعراض ملحوظة، إلا أن بعض العلامات التحذيرية قد تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التشخيص الصحيح لدى الطبيب:
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