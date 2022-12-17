لو مصابة بسكرى الحمل؟ شرب القهوة يقلل خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2

كتبت إيناس البنا

النساء المصابات بداء السكري أثناء الحمل، والمعروف أيضًا باسم سكري الحمل، معرضات بشكل كبير للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من حياتهن, ويُحسب الخطر ليكون أعلى بعشرة أضعاف مقارنة بالنساء الأصحاء غير المصابات بسكري الحمل.

السؤال الآن هو كيف يمكن للمرأة الحامل المصابة بسكري الحمل أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2؟ وفقًا للخبراء في المركز العالمي لصحة المرأة الآسيوية (GloW) ، فإن شرب القهوة بانتظام بعد الحمل قد يساعد في تقليل المخاطر حسب تقرير موقع "healthsite".

وجدت دراسات سابقة أن المكونات النشطة بيولوجيًا الموجودة في القهوة ، مثل البوليفينول ، مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في عموم السكان، وحقق باحثو GloW فيما إذا كان شرب القهوة بانتظام قد يفيد أيضًا النساء المصابات بسكري الحمل.

استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

شملت الدراسة أكثر من 4500 امرأة كان لديهن تاريخ من سكري الحمل . تمت متابعتهم لأكثر من 25 عامًا لفحص ارتباطات استهلاك القهوة على المدى الطويل مع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ووجدوا انخفاضًا في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين النساء اللاتي شربن القهوة التي تحتوي على الكافيين بعد الحمل، وأولئك الذين شربوا 4 أكواب وأكثر من القهوة المحتوية على الكافيين في اليوم كانوا أقل عرضة بنسبة 53 % للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة التي تحتوي على الكافيين على الإطلاق.

تم تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 10 % بين أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا أو أقل، و 17 % لدى الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

تأثير القهوة منزوعة الكافيين

لكنهم لم يجدوا ارتباطًا كبيرًا بين القهوة منزوعة الكافيين وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأشار الخبراء إلى أنه قد يكون بسبب العدد الصغير نسبيًا من النساء اللائي تناولن قهوة منزوعة الكافيين.

علاوة على ذلك ، فإن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر والمحلاة صناعياً بالقهوة المحتوية على الكافيين يقلل أيضًا من مرض السكري من النوع 2.

بشكل عام ، اقترحت الدراسة أن تناول كوبين إلى 5 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين بدون سكر ومنتجات ألبان كاملة الدسم أو عالية الدسم يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لبعض السكان ، بما في ذلك الذين يعانون من سكري الحمل. نُشرت النتائج مؤخرًا في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.