صور زيارة وزير الصحة ونظيرة التركى معهد ناصر لتفقد المصابين الفلسطينيين

كتب وليد عبد السلام

تفقد كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونظيره التركى الدكتور فخر الدين قوجة المصابين والجرحى بمستشفى معهد ناصر اليوم وذلك للاطمئنان عليهم ودعمهم.

وقال وزير الصحة والسكان، إن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة التركية فى هذا الملف وبدعم كبير من القيادتين السياسية فى البلدين الشقيقين، مؤكدًا عمق العلاقات القوية، التي تعود لمئات السنين وتجمع الشعبين الشقيقين ورئيسي البلدين في مختلف المجالات.

وأكد وزير الصحة، أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحي ومصابين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لمبادىء الإخاء والإنسانية.



ولفت الوزير إلى أن التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانيات البشرية والمادية، حيث كانت تركيا من أوائل الدول التي تواصلت معنا لإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة، فضلاً عن الأطباء الأتراك الذين يقدمون الخدمات الطبية للمصايين بمستشفيات العريش.



من جانبه، أعرب وزير الصحة التركي عن سعادته بزيارته لمصر في أول زيارة له، مثمنًا العمل البناء الذي لمسه من الحكومة المصرية، موضحًا أن تركيا تشعر بالمسئولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، قائلاً إن "العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالاً رائعًا يحتذى به في التعاون بين الدول".



كما توجه وزير الصحة التركي بالشكر للدولة المصرية وللدكتور خالد عبد الغفار لتعاونه المستمر والدائم منذ بداية الأزمة، مثمنًا جهود الجانب المصري في وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.



ونوه وزير الصحة التركي، إلى أن بلاده أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوي على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا.



جانب من زيارة وزير الصحة التركى للمصابين



وزير الصحة التركى مع طفل مصاب خلال الزيارة



وزير الصحة التركى يزور المصابين الفلسطينيين



وزير الصحة التركى يهادى طفل أثناء الزيارة