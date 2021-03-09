تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 يناير الماضى

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13755 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 6 يناير المنصرم.



وأعلنت وزارة الصحة التركية، وفاة 66 شخصا في اليوم الماضي إثر إصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 2807387، والوفيات إلى 29160.



فيما أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 5766 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5766 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4228998 حالة.



ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 6 مارس 6040 حالة، وفي 7 مارس 5177، وفي 8 مارس 4712 وذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 231 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124797 شخصا.