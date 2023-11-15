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شكرى: وقف الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى مرهون بإقامة دولة فلسطينية بحدود 67

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:44 م
شكرى: وقف الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى مرهون بإقامة دولة فلسطينية بحدود 67 سامح شكرى
كتبت: هناء أبو العز

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أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على ضرورة انتهاء الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، ولكن بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل حاليًا مع  المكونات السلبية لحماية الشعب الفلسطينيى وحقوقه المشروعه وطموحاته وأماله.
 
ولفت شكرى خلال عقده مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأيرلندى، إلى أن الأزمة الحالية بدأت 7 أكتوبر، لكن الاحتلال  معتدى على فلسطين  منذ نحو نص قرن  يعانى فيه الشعب الفلسطيني يوميًا، متابعا: يجب العمل على تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وتحقيق حقوق الفلسطينيين حتى يستطيع العيش في امان مع  إسرائيل.
 
وطالب شكري المجتمع الدولى ببذل الجهود اللازمة لنفاذ المساعدات، التى تقف لمدد مبالغ فيها قبل الدخول لقطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية .
 
كان  وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء،  قد عقد جلسة مباحثات مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندى.
 
وناقش الوزيران- خلال اللقاء، الذى يجرى بمقر وزارة الخارجية- العلاقات الثنائية بين مصر وإيرلندا، بإلإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة.
 






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