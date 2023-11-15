دولة جديدة تتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل

وكالات

أعلنت حكومة بليز Bélize سحب موافقتها على اعتماد السفيرة الإسرائيلية لديها وتعليق عمل القنصلية الفخرية البليزية في إسرائيل.

وجاء في بيان حكومة بليز، "دعونا إسرائيل لوقف إطلاق النار فورا وضمان وصول الشحنات الإنسانية دون أي عائق إلى قطاع غزة، ورغم طلباتنا المتكررة، لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الإنساني الدولي ولم تسمح للعاملين الإغاثيين بتخفيف معاناة ملايين السكان في غزة".

وفي هذا السياق، قررت حكومة بليز سحب الموافقة على اعتماد السفيرة الإسرائيلية لدى البلاد عينات كرانتز نيغر، التي تم تعيينها مؤخرا، وتعليق عمل القنصلية الفخرية البليزية في تل أبيب مع سحب تعيين القنصل الفخري في إسرائيل.

وجددت حكومة بليز دعوتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون أي عائق وإطلاق سراح جميع الرهائن.

يذكر أن بليز هي دولة في أمريكا الوسطى، نالت استقلالها عن بريطانيا في عام 1981. وهي لا تزال عضوا في الكومنولث البريطاني، ويترأسها رسميا العاهل البريطاني تشارلز الثالث.

وفي وقت سابق أعلن عدد من الدول اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل على خلفية عمليتها العسكرية في قطاع غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت ردا على هجوم "حماس".

وأعلنت بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بينما استدعت تركيا والأردن والبحرين وكولومبيا وتشيلي وهندوراس وجنوب إفريقيا سفراءها من إسرائيل.