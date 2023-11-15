وقدمت ماري ليماي، الرئيس والمدير التنفيذي لدار سك العملة، صورة الملك التي سيتم ضغطها أيضًا على العملة الكندية لأول مرة.

وقالت ليماي أثناء حفل إزاحة الستار :"هذا يوم عظيم بالنسبة لنا في دار سك العملة". "اليوم، يبدأ فصل جديد في التاريخ الكندي."

وأضافت أن الأمر يستغرق عادة ما بين عام إلى 18 شهرًا لتعميم تصميم جديد على العملات المعدنية. ومع ذلك، عمل فريق وينيبيج للوفاء "بالجدول الزمني الطموح".

ومن أجل الحفاظ على التقاليد القديمة، فإن صورة الملك متجهة نحو اليسار، عكس الاتجاه الذي كانت تواجهه والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية. ويهدف هذا التغيير في الاتجاه إلى التمييز بين عهد ملك وآخر.

ويختلف الوصف المحيط بصورة الملك أيضًا، حيث يتغير من "ريجينا" التي تعني "الملكة" باللاتينية، إلى "ريكس" التي تعني "الملك". التغيير الآخر هو أن الأحرف الأولى من اسم مصمم العملة ستظهر أيضًا على الوجه.

وخلال حفل إزاحة الستار الذي استمر 10 دقائق، قامت ليماي بتنشيط الآلة لإصدار أول عملة معدنية بقيمة دولار واحد تصور صورة الملك تشارلز الثالث.

وفي حين أن كندا ليست ملزمة بوضع الملك على أموالها، إلا أن هذا تقليد يعود تاريخه إلى عام 1908، عندما بدأت دار سك العملة في إنتاج العملات المعدنية في عهد الملك إدوارد السابع.