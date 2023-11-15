تعليم القاهرة يعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب الإعدادية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجريت مديرية التربية والتعليم بمكتبة ديوان عام المديرية، انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 تحت إشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية وعزة عبد العزيز محمد موجه عام التربية الإجتماعية وإبتسام محمد إمام مسئول الإتحادات الطلابية وفريق عمل توجيه التربية الإجتماعية.

وعبرت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، عن سعادتها للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، وطلبت منهم الإستمرار فى البحث عن المعلومة والاشتراك فى المسابقات الثقافية و المشاركة فى تكوين علاقات مع الآخرين لإكساب مهارات وخبرات جديدة لحياتهم وتنقل لزملائهم ومتمنية لهم التميز والتفوق على مستوى القاهرة .

وقالت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، إنها سعيدة بلقاء الطلبة والاستماع لهم أثناء عرضهم للبرنامج الانتخابى، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل فى جميع المجالات وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة متمنية لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية.

وأجريت الانتخابات وسط أجواء ديمقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية على النحو التالى: الطالبة / بولا فايز رزق الله إدارة غرب القاهرة، منصب الأمين

الطالبة / مريم محمد سعيد إدارة الساحل منصب الآمين المساعد

الطالب / عبد الحميد محمد عبد الحميد إدارة روض الفرج منصب مقرر اللجنة الدينية والثقافية

الطالبة / سهيلة أحمد عاطف إدارة الزيتون منصب مقرر اللجنة الإجتماعية

الطالبة / إسراء بدوى سمير إدارة القاهرة الجديدة منصب مقرر اللجنة العلمية

الطالبة / لجين احمد عطوة إدارة شرق مدينة نصر منصب مقرر اللجنة الرياضية والكشفية

الطالب / عبد المنعم عبداللة إدارة المعصرة منصب مقرر اللجنة الفنية

وفى السياق كرم أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، الطالب سامي إبراهيم محمد أمين اتحاد طلاب مدارس الزيتون التعليمية، والحاصل علي المركز الأول ضمن( 1300) طالب من خرجي برنامج ڤاليو التابع لحياه كريمة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم للمتفوقين لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار.

وأكد مدير المديرية، حرصه وتحفيزه للطلبة الفائقين ليكونوا مثل وقدوة يحتذى بها لأقرانهم، وحث الطالب على مواصلة النبوغ والتفوق ليرفع شأن وطنه عاليا.