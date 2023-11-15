تعرف على المركبات المرخصة من حيث نوع الوقود خلال أكتوبر 2023

كتبت ـ أمانى سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أنه تم ترخيص وتأمين مركبات (زيرو ومستعمل) بلغت حوالى 425563 مركبة متنوعة، خلال أكتوبر 2023.

جاء من بين المركبات المرخصة والمؤمن عليها ترخيص حوالى 481 مركبة تعمل بالكهرباء و299217 تعمل بالبنزين، و102501 تعمل بالسولار، و11106 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و48 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى فقط.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، قد أوضح أن المركبات الـ (زيرو ومستعمل) المرخصة خلال شهر سبتمبر 2023 قد سجلت حوالى 401720 مركبة من بينها 184مركبة تعمل بالكهرباء و287281 تعمل بالبنزين و92400 تعمل بالسولار و10527 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و104مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.