بوتين: سنقمع أى محاولات خارجية وداخلية للتدخل فى الانتخابات الروسية

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه سيتم قمع أى محاولات للتدخل الخارجى والداخلى فى العملية الانتخابية فى روسيا الاتحادية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع ممثلى اللجان الانتخابية قوله إنه: "فيما يتعلق بإجراءات الدولة، سوف نستمر فى بذل كل ما هو ضرورى لمنع أى تدخل غير قانونى فى العمليات الانتخابية. وسيتم قمع محاولات التدخل الخارجى والداخلى والضغط على العملية الانتخابية".



من جهتها، أشارت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية فى روسيا إيلا بامفيلوفا، إلى أن الدول الغربية مهتمة بإفشال الانتخابات الرئاسية الروسية التى ستجرى فى مارس 2024، مضيفة أنها قد بدأت العمل على ذلك.



وأكدت بامفيلوفا أن "الناس مهتمون ويرون ما يحدث بالفعل. إنهم يدركون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مارس 2024 ليست مجرد انتخابات رئاسية دورية فى روسيا، وليست فقط مسألة أيديولوجية، بل هى بداية حقبة جديدة أيضًا".



وسبق أن أكد الرئيس الروسى أن الانتخابات المحلية والإقليمية سيتم تنظيمها فى سبتمبر 2023، والانتخابات الرئاسية عام 2024 فى التزام صارم بالقانون والدستور.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى روسيا فى مارس 2024.



ووفقًا للدستور الروسي، يقوم مجلس الاتحاد بالدعوة لإجراء انتخابات رئيس الدولة، ويجب اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات فى موعد لا يتجاوز 100 يوم وفى موعد لا يتجاوز 90 يومًا قبل يوم التصويت.