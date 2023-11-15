وأوضح الرئيس الأمريكي - للصحفيين في البيت الأبيض حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية- أنه يتحدث يوميا مع الأشخاص المنخرطين في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

وقال: "أعتقد أن إطلاق سراح رهائن سيحدث، لكني لا أريد الخوض في التفاصيل".

وأفاد البيت الأبيض بأن بريت مكجورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.