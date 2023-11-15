اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن وأمريكا يبحثان مستجدات الأوضاع فى اليمن والمنطقة وجهود إحلال السلام

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:00 ص
اليمن وأمريكا يبحثان مستجدات الأوضاع فى اليمن والمنطقة وجهود إحلال السلام وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى أحمد بن مبارك
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك، مع السفير الأمريكى لدى بلاده، ستيفن هاريس فاجن، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام.

وجدد بن مبارك - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، إدانة اليمن واستنكاره الشديدين للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية التي يحتمي بها المدنيين هي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها.

من جهته، أكد السفير فاجن، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.







اليمن

أمريكا

اليمن وأمريكا

أحمد بن مبارك

غزة

ستيفن هاريس فاجن




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