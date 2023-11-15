النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام تتبرع بـ 100 ألف جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة

محمد الجالى - هند مختار

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إنه استجابة لتوجيه المرشح عبد الفتاح السيسي للحملة الرسمية بدعوة جميع الجهات الراغبة في المساهمة في الحملة الرسمية بتوجيه تبرعاتهم في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية ودعماً للإخوة الأشقاء في غزة.

قررت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، التبرع بـ 100 ألف جنيه، لمؤسسة حياة كريمة، لتقديم كافة سبل الدعم الانساني والطبي لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.