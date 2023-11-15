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الرئيس السيسى يبحث مواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:52 م
الرئيس السيسى يبحث مواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية الرئيس السيسي خلال اجتماعه بمدبولى والمشاط
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.






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