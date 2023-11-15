اليوم السابع
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الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:31 م
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ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة فى الصين التوقعات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 11:00 م
ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة فى الصين التوقعات اسعار النفط
كتبت - مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة فى الصين التوقعات، بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2 %، إلى 82.67 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2% أيضا، إلى 78.28 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية. 
 
وانتعش النشاط الاقتصادى فى الصين فى أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعى بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد فى العالم.
 
وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) فى رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادى فى العديد من الدول الكبرى.






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