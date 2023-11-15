اليوم السابع
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إصابة 3 شباب فى حادث سير بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 09:39 ص
إصابة 3 شباب فى حادث سير بمركز سمسطا جنوب بنى سويف اسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 شباب، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق سمسطا ـ الشيخ عابد، جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى .

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية في المسافة بين مدينة سمسطا وقرية الشيخ عابد جنوب غرب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 شباب، بإصابات مختلفة.
 
 دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارتين إسعاف إلى الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفى سمسطا المركزي.
 
واستقبل مستشفى سمسطا  كلا من: محمد خطيب حسن 18 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، سيد أسعد جوده 18 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 10سم، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد حمدان محمد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالحاجب الأيسر طوالي حوالي 5 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.
 
 
 

 







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