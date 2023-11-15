أعراض تسمم الحمل ولماذا يتطلب الولادة العاجلة؟

كتبت مروة محمود الياس

تسمم الحمل أحد أهم الأعراض المرضية الخطيرة، التي تصيب الحامل أثناء فترة الحمل، وقال الدكتور حسام الشنوفى أستاذ النساء والتوليد بقصر العينى إن تسمم الحمل من الحالات التي يجب معها التدخل الطبى بشكل عاجل وسريع.

وتابع أستاذ النساء والتوليد حديثه، موضحا أن تسمم الحمل هو عبارة عن حالة ارتفاع شديد في ضغط دم الحامل، مع زيادة الزلال ووجوده في البول، وهنا يجبر الطبيب على توليد الحامل حتى وإن كان حملها لم يكتمل بعد، ولم يتخطى الـ35 أسبوعاً، فضلا عن أن المرأة قد تشعر في تلك الحالة باضطرابات جسدية شديدة ورعشة، وتورمات باليدين والقدم، مع الشعور بالرغبة في التقيؤ، ومشكلات في التنفس، والعرض الأبرز هو ألم الرأس، وغالبا ما يحدث هذا التسمم بعد الأسبوع العشرين من عمر الحمل.

وتابع الدكتور حسام مؤكدا على أن تسمم الحمل تزداد فرص الإصابة به في السيدات اللاتى تعانين من السكر أو الضغط، أو لديهن تاريخ سابق من تسمم الحمل، ولابد من توليد المرأة حينها على الفور للوقاية من المضاعفات الخطيرة المحتملة إذا لم يتم توليدها وإنهاء الحمل، ومنها وفاة الجنين، ومخاطر أخرى متعلقة بالسكتات الدماغية، فضلا عن خطورة الأمر على حياتها، ولذا ينصح أستاذ النساء والتوليد بضرورة العرض على المختص بمجرد شعور المرأة الحامل بأى من هذه الأعراض المرضية.