أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة للدواجن، والعبوات الطبية، والعز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومصر للزيوت والصابون، وأم بي للهندسة، ومصر للفنادق، والمصرية للدواجن، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.45%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 20.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 36.4 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 80 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 25 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 50 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1000 سهم، واشترت إدارة الشركة 1000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة 502 سهم، واشترى مستشفى النزهة الدولي 56.2 ألف سهم، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1300 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بمعدل نمو سنوى 42.3%، وبلغ صافى الربح 550 مليون جنيه بزيادة سنوية 205.9%، مصحوبًا بوصول هامش صافى الربح المعدل إلى 23.7%.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بمعدل نمو سنوى 18%، وبلغ صافى الربح 1.1 مليار جنيه بزيادة سنوية 15%.

وحققت شركة جى بى كوربوريشن، مبيعات بلغت 19.522 مليار جنيه، وبلغ صافى الربح 1.3 مليار جنيه بهامش صافى ربح قدره 6.5%.

وحققت شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2023، بمعدل نمو سنوى 42.7%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 68.1% مصحوبًا بنمو هامش صافى الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية ليسجل 41.5% خلال نفس الفترة.

وحققت شركة برايم القاضة للاستثمارات المالية، إيرادات تشغيلية بلغت 132.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة نمو 90%، وبلغ صافى الربح 48.9 مليون جنيه بنسبة نمو 330%.