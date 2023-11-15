البورصة تغرم شركتى "جولدن كوست" و"العربية للأقطان" 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعربية لحليج الأقطان، وذلك لمخالفة الأولى أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، والثانية أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذا لأحكام المادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

في نفس الصدد، قررت اللجنة، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين، برأس مال مصدر ومقيد 240 مليون جنيه موزعًا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد (ممثلاً في 5 إصدارات) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم"، وذلك بعدما قدم عرض الشراء (شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة) بشراء عدد 172.014 ألف سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم تمثل نسبة 0.7167% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة المصدرة بسعر 39.80 جنيه تنفيذا للفقرة (4) من المادة (55) من قواعد القيد والشطب، على أن تم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتباراً من نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري.