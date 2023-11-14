6 مشروبات وأطعمة تزيل السموم من الرئة.. الكركم والزنجبيل أبرزها

كتبت رانيا عامر

عناصر غذائية مهمة يحتاج إليها الجسم باستمرار تحتوى على مواد تساهم في إزالة السموم من الجهاز التنفسى والحفاظ على صحة الرئة، ومن أبرزها الكركم والزنجبيل، وسيوضح التقرير التالى خصائص هذه الأطعمة والمشروبات والتى تفيد صحتك، وذلك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أطعمة ومشروبات طبيعية تساعد في إزالة السموم من الرئة:

كركم



الكركم هو أحد التوابل القوية المضادة للالتهابات، حيث يحتوى الكركمين، المركب النشط في الكركم على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الرئة والحماية من التهابات الجهاز التنفسى.

الزنجبيل



الزنجبيل هو عنصر متعدد الاستخدامات يساعد فى تخفيف الاحتقان وتهدئة الجهاز التنفسي يمكن إضافته إلى الشاي والحساء والكارى للمساعدة في تحسين وظائف الرئة.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب طبيعي له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد تناول الثوم في تطهير الجهاز التنفسي وتعزيز جهاز المناعة.

عسل



العسل هو مُحلٍّ طبيعي ذو خصائص مضادة للميكروبات، يمكن تناوله مع الماء الدافئ أو إضافته إلى شاى الأعشاب لتهدئة الحلق وتقليل السعال.

شاى الريحان



شاي تولسى المعروف باسم "الريحان" يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد صحة الرئة، يعتبر خيارا شائعا لتخفيف الجهاز التنفسى.

عرقسوس



العرقسوس معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج التنفسي وتقليل الالتهاب في الشعب الهوائية، دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي تساهم في إزالة سموم الجهاز التنفسى، كما تساعد تلك العناصر الغذائية على الحفاظ على صحة الرئة.