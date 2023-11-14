وظائف خالية لدفعة 2019-2020 طب الأسنان بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

كتبت ريهام الباشا

أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الخاصة بأطباء الأسنان دفعة 2019-2020، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية ، وبدأ الإعلان في 12-11-2023 وينتهي في 26-11-202، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتقع وظائف هذه الوظيفة بالمستوى الوظيفى الثالث بالمجموعة النوعية لوظائف طب الاسنان بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز مد هذه المدة الى خمس سنوات بحد اقصى .



أما الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين كالتالى.. 1-ان يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

2-ان يكون حاصل علي تقدير جيد جدا علي الاقل من دفعة 2019 - 2020.

3-ان يكون مصري الجنسية.

4-الا يكون الطبيب قد تم ترشيحة الي وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق و لم يتسلم الوظيفة او تنازل عنها او سبق تعيينة او مازال يعمل بها و استقال منها.

5-علي موظفى الحكومة و القطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان.

6-موقف من التجنيد للذكور

والأوراق المطلوبة هي.. شهادة التخرج اصل – شهادة الامتياز– تصريح مزاولة المهنة – الموقف من التجنيد – صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية - موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان – صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الاسنان جامعة عين شمس.

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .