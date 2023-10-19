اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:58 م
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تعليم دمياط يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية ..تعرف عليها

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:22 م
تعليم دمياط يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية ..تعرف عليها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت  مديرية التربية والتعليم بدميـاط، عن بدء عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية طبقا للإعلان المنشور علي بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 30/7/2023.
 
وتقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة إعدادي يوم الأحد الموافق 22/10/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة إعدادي يوم الإثنين الموافق 23/10/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير مدرسة ثانوي عام ورسمي لغات يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه إعدادي وثانوي  يوم الأربعاء 25/10/2023 الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائية يوم السبت الموافق 28/10/2023 الساعة 10 صباحا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية يوم الأحد الموافق 29/10/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للتعليم الابتدائي(موجه/موجه اول) يوم الاثنين الموافق 30/10/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للخدمات والتابعة للتعليم الفني وموجه اول مادة وموجه عام مادة  يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف وكيل ومدير مدرسة تعليم فني يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .
 
وعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل و مدير إدارة تعليمية يوم السبت الموافق 4/11/2023 الساعة 10 صباحا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم .






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