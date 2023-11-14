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لا تزيد عن 28 عاما.. تعرف على أبرز شروط الرهبنة للسيدات فى الكنيسة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:00 ص
لا تزيد عن 28 عاما.. تعرف على أبرز شروط الرهبنة للسيدات فى الكنيسة الراهبات فى الكنيسة
كتب ـ محمد الأحمدى

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تعتبر رهبانية المرأة فى الكنيسة أكثر إخلاصًا فى النسك والعبادة، فهى لا تحصل على أى رتب كهنوتية، وبالتالى تعيش داخل الدير مدى الحياة، ويقوم بخدمة الصلوات وإقامة القدّاسات، كاهن منتدب لذلك.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديسة دميانة فى شهر مايو من كل عام، حيث يوجد دير على اسمها إلى الآن بمنطقة برارى بلقاس بمحافظة كفر الشيخ، حيث يعتبر أكبر دير للراهبات فى مصر.

وللرهبنة النسائية فى مصر تاريخ طويل، حيث تنتشر عدد من أديرة الراهبات التى تضم مئات الراهبات، وتخضع لقوانين صارمه، كما أن شروط قبول الفتيات شديدة للغاية.

 

شروط الرهبنة للسيدات

وحول شروط قبول الفتيات فى الأديرة، فإن الدير به بيت خلوة وتأتى الفتاة إلى بيت الخلوة، ومن تتقدم فى طريق الرهبنة، يتم تقديمها للراهبة المسئولة عنها، والتى تقوم بدورها بتوجيه بعض الأسئلة لها لمعرفة ميول قلبها وعقلها وحياتها الروحية.

وعن عمر الفتاة الراغبة فى الرهبنة فأقصاه 28 عاما للمتقدمة للرهبنة، وإذا رأت الراهبة المسئولة أنها ثابتة فى دعوتها، فيتم قبول الفتاة المتقدمة للرهبنة، وتظل مقيمه فى الدير لمدة 3 سنوات، منهم سنة تحت الاختبار، وسنتين تعتبر كمبتدئة، ثم بعد ذلك تأخذ لقب راهبة، ويتم الصلاة عليها صلاة الموتى "التجنيز" أى أنها تموت عن حياة العالم، وتبدأ حياة جديدة مع المسيح.

والراهبة بعد دخولها نظام الرهبنة تأخذ اسم جديد وشكل جديد من خلال ارتداء ملابس سوداء كاملة إلى جانب ارتداء قلنسوة كالتى يرتديها الأباء الرهبان الرجال، وتنقطع عن العالم، وبعد ذلك تكون عضوة فى مجمع الشراكة الرهبنية بالدير الذى تنتمى إليه.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

راهبات الكنيسه

الرهبنه فى الكنيسه



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