ضغوط متزايدة على زعيم "العمال" البريطانى للدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

يواجه السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطانى ضغوطًا متزايدة لدعم تعديل حزب العمال الذي يدعم وقف إطلاق النار في غزة لتفادي احتمال تصويت نوابه لصالح اقتراح للحزب الوطني الاسكتلندي يدعو إلى وقف فوري للقتال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وصف أحد أعضاء البرلمان اجتماع حزب العمال البرلماني أمس الاثنين بأنه "نار في سلة المهملات"، مع انطلاق حملة منفصلة لأعضاء حزب العمال المؤيدين لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وقالوا بعد الاجتماع المشحون في وقت متأخر من ليلة الاثنين، حيث حاول وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، الحفاظ على خط الحزب: "الجميع يتوسل إلى (ستارمر) للقيام بذلك".

وعندما تنتهي مناقشة خطاب الملك يوم الأربعاء، فمن المرجح أن يكون هناك تصويت على تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعو الحكومة إلى "الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بشكل عاجل على جميع الأطراف للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار".

ويواجه ستارمر تمردا من قبل ما يصل إلى اثني عشر من وزراء الظل، الذين تقول المصادر إنهم مستعدون للاستقالة بدلا من التصويت ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما رفض ستارمر دعمه.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم السماح لنواب حزب العمال بالتصويت الحر، قالت مستشارة الظل، راشيل ريفز، يوم الثلاثاء إن النواب "لا يعرفون" فيما يتعلق بما سيختاره رئيس البرلمان من حيث التعديلات، و"سيتناولون ذلك" غدًا .

وقالت لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "هناك عدد من التعديلات في الوقت الحالي، ولا نعرف على ماذا سيتم التصويت".

وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق حملة للضغط على قيادة حزب العمال لدعم وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء من قبل ميش الرحمن، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال من وست ميدلاندز.

وقال الرحمن على موقع جديد على الانترنت يقوم بجمع التوقيعات لدعم حملة حزب العمال من أجل وقف إطلاق النار الآن "رأينا زعماء يزعمون أنهم يمثلوننا يستبعدون الالتزام بوقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يضع حدا للعنف المروع ويفتح الفرصة لإجراء محادثات والتحرك نحو حل سلمي."

وأضاف "كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا قبل أن يدعو حزبنا إلى السلام؟ لقد حان الوقت للتغيير. لقد حان الوقت لوضع حد للسياسة الفارغة. لقد حان الوقت لتغيير التلاعب السياسي. لقد حان الوقت الآن للصدق – نحن بحاجة إلى سياسة السلام."

وقال ستارمر إنه يتفهم "المشاعر" الكامنة وراء دعوات وقف إطلاق النار التي يطلقها البعض في الحزب.