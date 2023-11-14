اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:43 م
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ضبط المتهم باحتجاز ابنه للانتقام من طليقته فى المنوفية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:48 م
ضبط المتهم باحتجاز ابنه للانتقام من طليقته فى المنوفية كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام طليقها (فنى صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) باحتجاز نجلهما (طالب)، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالى (نجار موبيليا) وقيامه بالتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدنى لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والصاروخ المعدنى ، وتحرير نجله المحتجز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.






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حوادث اليوم




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