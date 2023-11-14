اليوم السابع
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شعبة الخضراوات تكشف تطورات الأسعار في الأسواق

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:00 ص
شعبة الخضراوات تكشف تطورات الأسعار في الأسواق
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، استقرار  أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق إذ سجل سعر سعر الطماطم 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 10 إلى 14 جنيها والبصل 17 إلى 20 جنيها والكوسة 3 إلى 8 جنيهات والجزر8 إلى 12 جنيهات.

 وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامي 4 إلى 7جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 20 إلى 31 جنيها والملوخية 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات والبامين 20 إلى 35 جنيها والبسلة 30 إلى 35 جنيها والسبانخ 8 إلى 12 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والبطاطا 3 الى 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة
 

وسجل سعر التفاح الأحمر 30 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 25 و30 جنيها، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 15 إلى 20 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.

وبلغ سعر البلح السمانى 7 إلى 13 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجوافة 5 إلى 8 جنيهات والرمان 7 إلى 17 جنيها والكنتالوب 9 إلى 15 جنيها والكاكا 10 إلى 14 جنيها والتين البرشومى 8 إلى 14 جنيها والبطيخ 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.

 







الخضار

الفاكهة

سعر الخضار

سعر الفاكهة

اسعار الخضروات




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