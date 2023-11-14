اليونان تؤكد أهمية تحديد هدنة إنسانية للسماح بإقامة ممرات مساعدات لغزة

أكد وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس، أنه حان الوقت لتطبيق القيم الإنسانية وتحديد هدنة إنسانية التي تسمح بإقامة ممرات لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، موضحًا: أن هذه الهدنة ستساعد علي تقديم المساعدة الطبية بشكل فوري إلي المحتاجين وتسهيل استعادة البنية التحتية المتضررة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية نشرتها سفارة اليونان بالقاهرة ، إن الخارجية اليونانية بذلت جهدا كبيرا لضمان نقل رعاياها اليونانيين الذين يرغبون فى المغادرة وخاصة قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة