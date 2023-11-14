اليوم السابع
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اليونان تؤكد أهمية تحديد هدنة إنسانية للسماح بإقامة ممرات مساعدات لغزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:02 م
اليونان تؤكد أهمية تحديد هدنة إنسانية للسماح بإقامة ممرات مساعدات لغزة وزير خارجية اليونان
كتبت: هناء أبو العز

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أكد وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس، أنه حان الوقت لتطبيق القيم الإنسانية وتحديد هدنة إنسانية التي تسمح بإقامة ممرات لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، موضحًا: أن هذه الهدنة ستساعد علي تقديم المساعدة الطبية بشكل فوري إلي المحتاجين وتسهيل استعادة البنية التحتية المتضررة.
 
وقال الوزير في تصريحات صحفية نشرتها سفارة اليونان بالقاهرة ، إن الخارجية اليونانية بذلت جهدا كبيرا لضمان نقل رعاياها اليونانيين الذين يرغبون فى المغادرة وخاصة قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
 






اليونان

الخارجية اليونانية

الرعايا اليونان

اسرائيل

فلسطين



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