اليوم السابع
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وزير خارجية اليونان لـ"القاهرة الإخبارية": التبادل التجارى مع مصر وصل مليارى دولار

الجمعة، 04 أغسطس 2023 05:38 م
وزير خارجية اليونان لـ"القاهرة الإخبارية": التبادل التجارى مع مصر وصل مليارى دولار جيورجوس جيرابيتريسيس
كتب الأمير نصرى

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قال جيورجوس جيرابيتريسيس، وزير الخارجية اليوناني، إن مصر واليونان لديهما علاقات تاريخية قوية، والتعاون مع مصر بمجال الطاقة مهم لاسيما في شرق المتوسط، ونعزز الترابط الكهربائي مع القاهرة لنقل الطاقة إلى أوروبا، لافتًا إلى أن اليونان لديها استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
وأضاف، وزير خارجية اليونان، في لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده تتعاون مع القاهرة في مجالي الطاقة النظيفة والتغير المناخي، واستثمارات اليونان مع مصر في الطاقة بلغت 3 مليارات يورو، وتم رفع حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار.
 
وأشاد، جيورجوس، بالموقف المصري في استضافة اللاجئين جراء الحروب، مؤكدًا أن التعاون بين الدولتين في ملف الهجرة من أفضل الشراكات، مطالبًا أوروبا بتعاون أكبر مع الدولة المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.
 
وأوضح جيورجوس، أنه تم وضع آليات للعمالة المصرية ويتطلع لجذب المزيد منهم، وأن مصر واليونان من ركائز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعم بلاده لجهود الاستقرار في ليبيا، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، لافتًا إلى أن الليبيون لهم الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة.
 
وتابع، "كان هناك توتر في العلاقات بين اليونان وتركيا، وقمت ببحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تركيا بقمة فيلينوس، ونحن في حاجة إلى تعزيز أجندة عمل إيجابية مع إسطنبول".

القاهرة الاخبارية

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