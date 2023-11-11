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زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر أبرزها.. أضرار الإسراف في تناول الخبز الأبيض

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:00 ص
زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر أبرزها.. أضرار الإسراف في تناول الخبز الأبيض الخبز الأبيض
كتبت رانيا عامر

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كشفت دراسة أن الخبز الأبيض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، مما يترتب عليه بعض المضاعفات، وهو ما استعرضه موقع onlymyhealth كالتالى..

تناول الخبر الأبيض يعرضك لما يلى:

​-زيادة الوزن

الخبز الأبيض مصنوع من دقيق القمح الذي يفتقر إلى الألياف والمواد المغذية الموجودة في الحبوب الكاملة، ويحتوي على نسبة كبيرة من النشا التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بالجوع ويجعلك ترغب في تناول المزيد والمزيد من الخبز الأبيض ، مما يعرضك الى زيادة الوزن.

- تغير مستويات السكر في الدم

أشارت  العديد من الدراسات الى أن الخبز الابيض يسبب زيادة سريعة وكبيرة في مستويات السكر في الدم،  وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدى ذلك إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

-مشاكل في الجهاز الهضمي

أوضحت دراسة أجرتها جامعة كوليدج كورك أن نقص الألياف في الخبز الأبيض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

أن الخبز الأبيض يرفع مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب،  وبالتالي، فإن وجود الخبز الأبيض في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية. 

- التعرض لحساسية الجلوتين 

 الخبز الأبيض يحتوي على نسبة كبيرة من الجلوتين، واستهلاكه المنتظم يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي وردود الفعل التحسسية لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين.
 
 






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