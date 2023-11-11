زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر أبرزها.. أضرار الإسراف في تناول الخبز الأبيض

كشفت دراسة أن الخبز الأبيض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، مما يترتب عليه بعض المضاعفات، وهو ما استعرضه موقع onlymyhealth كالتالى..
زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر أبرزها.. أضرار الإسراف في تناول الخبز الأبيضالسبت، 11 نوفمبر 2023 04:00 ص
الخبز الأبيض
كتبت رانيا عامر
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