اليوم العالمى للسكرى.. تعرف على كمية السكر المسموح بها للمريض

كتبت إيناس البنا

مرض السكر أحد الأمراض المزمنة التي تتطلب مراقبة مستوى السكر باستمرار وأيضا نوعيات الأطعمة والمشروبات التى يتناولها المريض. وفي اليوم العالمى لمرض السكر نوضح كمية السكر المسموح بتناولها للمريض خلال اليوم، وفقا للتقرير المنشور بموقعى " eatingwell "و onlymyhealth"، وهل من الأفضل تجنبه تماما؟

مرض السكري وكمية السكر

على الرغم من الاعتقاد السائد بأن مرضى السكري يجب عليهم تجنب السكر تماما، إلا أن الواقع معقد بعض الشيء، فكمية السكر التي يمكن أن يتناولها الشخص المصاب بالسكري يوميًا تعتمد على عدة عوامل، مثل نوع مرض السكري والصحة العامة والخطط الغذائية الفردية.

بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، فإن الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم أمر مهم لمنع المضاعفات، يتضمن ذلك مراقبة تناول الكربوهيدرات لأنها تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات الجلوكوز في الدم مما يثير القلق.

أوصى تقريرصادر عن الجمعية الأمريكية القلب، بتناول ما بين 6 إلى 9 ملاعق من السكر يوميا للأشخاص الأصحاء، مع تقليل ذلك ليصل إلى ملعقتين لمرضى السكر يوميا وفقا لموقع "

وتوصى الجمعية الأمريكية للسكري، بأن الكربوهيدرات بما في ذلك السكر، تشكل عادة حوالي 45-60٪ من السعرات الحرارية اليومية للأفراد المصابين بالسكري، وهذا يعني أنه يمكن إدراج السكر في النظام الغذائي، ولكن يجب استهلاكه باعتدال وكجزء من خطة وجبات متوازنة، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية أن تكون كمية السكر لا تتعدى 5% من مجمل السعرات الحرارية لمرضى السكر.