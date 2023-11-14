المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته 17 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم "إ.ط.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19606 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات ، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "إ.ط.ا" سائق، يتخلى عن حافظة تبغ فالتقطتها القوة الأمنية، وتبين أنها تحوي على عدد 17 قطعة حشيش فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المذكور.