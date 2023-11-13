"الجنايات" تقضي بالمؤبد لعاطل اشترك في قتل شخص على مقهى في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار تامر محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز القطعانى، بمعاقبة المتهم " و.ف.ح" بالسجن المؤبد، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه فى قضية قتل.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2892 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بمشاجرة على إثرها توفى المجنى عليه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم الأول "ن.ح.ا" تمت محاكمته، وبين المجنى عليه " ص.م.غ "، قام المجنى عليه فى اليوم التالى بالحضور مبكرا إلى المقهى على غير عادته، وأنه توجه إلى المقهى بناء على اتصال من أهلية المتهم الأول لإنهاء الخلاف بينهم، وعقب انتهاء الخلاف وحال خروج المجنى عليه من المقهى، انهال عليه المتهمون من بينهم المتهم "و.ف.ح" عاطل، وبحوزتهما أسلحة بيضاء وانهالوا على المجنى عليه محدثين إصابته، التى أودت بحياته، وبعرض الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيق، قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.