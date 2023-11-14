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الدكتور محمود حسين عميدًا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 10:22 ص
الدكتور محمود حسين عميدًا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور محمود حسين
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمود محمد حسين على أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة للقيام بعمل عميد الكلية.
 
جدير بالذكر أن كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة هى أول كلية أزهرية يتم إنشاؤها على النظام التعليمى الحديث، وكان التعليم الأزهرى قبلها فى أروقة الجامع الأزهر والمساجد الكبرى فى الجمهورية، حيث صدر المرسوم الملكى فى 27/4/1931م باعتماد مناهجها، ومرسوم آخر فى نفس السنة باختيار الشيخ اللبان شيخًا لها، وكان أول يوم دراسى فى كلية أصول الدين هو يوم السبت 21 جمادى الأولى سنة 1351هـ – 3 أكتوبر سنة 1931م، وكان مكانها الأول هو مدرسة الخازندارة بشبرا وهى التى شادتها خديجة هانم بنت محمد راغب أغا، وأوقفتها فى سنة 1333هـ - 1912م لدراسة العلم والقرآن الكريم. 






جامعة الازهر

كلية اصول الدين

الازهر الشريف

العقيدة والفلسفة



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