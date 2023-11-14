الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على مناطق بشمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

وتابعت هيئة الأرصاد: من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة باتجاه الشرق لتؤثر على بورسعيد ودمياط وشمال سيناء، مع تقدم الوقت يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تقل حدتها على المناطق الداخلية للدلتا.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء :

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 22.