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إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى إيلات وأعقبها سماع انفجارات

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 08:07 م
إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى إيلات وأعقبها سماع انفجارات جيش الاحتلال
كتب أحمد عبد الرحمن

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار تدوى فى إيلات وأعقبها سماع انفجارات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتتزايد خسائر الاحتلال الإسرائيلى فى ظل استمرار العدوان الغاشم على غزة، حيث تخطت الخسائر الإسرائيلية المدنية  والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب  على غزة 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات جيش الاحتلال تتجاوز نحو  250 مليون دولار، كما أن هناك نقصا فى الإيرادات يقدر بنحو 17 مليار دولار خلال شهر واحد بسبب هروب الاستثمارات من إسرائيل.






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