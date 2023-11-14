إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى إيلات وأعقبها سماع انفجارات

كتب أحمد عبد الرحمن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار تدوى فى إيلات وأعقبها سماع انفجارات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.