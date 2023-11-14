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الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابتين للاحتلال الإسرائيلى بمحور غربى غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:37 م
الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابتين للاحتلال الإسرائيلى بمحور غربى غزة دبابات الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، قبل قليل، استهداف دبابتين لقوات الاحتلال الإسرائيلى بمحور غربى غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل الفصائل الفلسطينية، التصدي للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، الذى بدأ في يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، حيث أعلنت أمس الإثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال 48 ساعة.

وقالت في كلمة صوتية: "مهاجمة نقاط تحصن جنود لقوات الاحتلال في بعض البنايات ودك حشوده بقذائف الهاون والقذائف الموجهة موقعين إصابات وقتلى في صفوف العدو".

وأضافت أن "أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها، الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها".







غزة

الاحتلال الإسرائيلي

العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة



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