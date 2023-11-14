أطعمة لحمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا مع تقلبات الطقس

كتبت فاطمة ياسر

تحذيرات كثيرة من هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، وزيادة فرص تساقط الأمطار، مما يزيد خلال هذه الفترة فرص الإصابة بالأمراض وخاصة التنفسية، مثل نزلات البرد، والأنفلونزا، وخلال التقرير المنشور عبر موقع " timesofindia" نتعرف على أبرز الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على المناعة، ومنها:

-دمج السمن البلدي مع المكسرات:



يوصى بإدراج الدهون الصحية للمساعدة في هضم الأطعمة، ووفقا للخبراء، فيعد دمج السمن الطبيعي مع المكسرات مثل اللوز وزيت السمسم والبذور أمر ضروري للاستفادة من الفوائد الهضمية لهذه الدهون الصحية، ولذا قم بتضمين حفنة من اللوز في نظامك الغذائي مع الدهون الصحية الأخرى مع اقتراب فصل الشتاء لتحسين مناعتك.

-حفنة من اللوز:



مفيد لصحة الجلد، ويحافظ علي صحة البشرة، وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بفصل الشتاء والخريف، فيحتوي اللوز على دهون صحية وفيتامين E والذي ثبت أنه ينقل خصائص مضادة للشيخوخة قد تفيد صحة الجلد.

-الأعشاب:



الأعشاب كالزنجبيل والقرفة والليمون بالعسل والقرنفل، يعدان من الأمور الجيدة التي تساعد علي الهضم، وتحافظ علي صحة الكبد، وأيضا تزيد من فرص شعورك بالدفيء، وتعمل علي حمايتك من الإصابة بنزلات البرد، أو الأمراض الأخرى المرتبطة بالتقلبات الطقس.

-تناول الخضروات والفواكه الموسمية:



يعد تناول الخضروات والفواكه الموسمية خيارا رائعا للحفاظ علي صحتك خلال تقلبات الطقس، من الأمور الجيدة في الحفاظ علي صحتك وتقليل فرص الإصابة بأمراض تقلبات الطقس.

-الحد من تناول الألبان:



الحد من استهلاك بعض منتجات الألبان مثل الحليب، لأنها تزيد من إنتاج المخاط في الجهاز التنفسي، فيمكن أن تؤدي طبيعة الشتاء والخريف الباردة والرطبة إلى تفاقم هذه المخاوف، كما أن منتجات الألبان مثل الحليب والزبدة، المعروفة بأنها باردة وثقيلة، قد تساهم بشكل أكبر في تراكم المخاط والبلغم في الجسم.

-الحفاظ على نظام غذائي متوازن:



تناول نظام غذائي صحي شامل أي يحتوي علي الكربوهيدرات والبروتين والخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة، لتقوية جهازك المناعي، وجعله الحصن الدفاعي للحد من الإصابة بأمراض تقلبات الطقس.