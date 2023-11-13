تقلبات الطقس.. إزاى تعزز مناعة كبار السن لمواجهة الأمراض؟

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار سقوط الأمطار الرعدية على بعض مناطق من الجمهورية حتى نهاية اليوم الاثنين، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية لتعزيز المناعة لأكثر الفئات التي تتعرض للأمراض وهم كبار السن، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح التي تساعد في تعزيز مناعة كبار السن لمواجهة الأمراض، بحسب موقع thegreenfields.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) فإنه مع تقدمك في العمر، يضعف جهازك المناعي ويصبح أقل كفاءة في الاستجابة للعدوى، ولهذا السبب فإن خطر حدوث مضاعفات خطيرة يكون أعلى بالنسبة لكبار السن بشكل خاص.

مع تقلب الجو.. إزاى تعزز مناعة كبار السن لمواجهة الأمراض؟

1. اغسل يديك

إن غسل يديك جيدًا وبشكل متكرر يمكن أن يساعد في منع انتشار الجراثيم المسببة للأمراض من شخص إلى آخر تأكد من غسل اليدين بالصابون وفركهما لمدة 20 ثانية على الأقل قبل شطفهما بالماء يوصي مركز السيطرة على الأمراض بغسل اليدين:

-قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام

-قبل الأكل

-بعد استخدام المرحاض

-قبل وبعد رعاية شخص مريض

-بعد مسح أنفك أو السعال أو العطس

2. احصل على لقاح الأنفلونزا

أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية هي الحصول على التطعيم، يمكن أن تكون مضاعفات الأنفلونزا شديدة بشكل خاص لدى كبار السن، ولكن لقاح الأنفلونزا قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالأنفلونزا بنسبة تصل إلى 60٪، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

3. تناول وجبات متوازنة

اتباع نظام غذائي صحي ضروري لنظام المناعة القوي. مع تقدمك في العمر، قد تتغير الاحتياجات الغذائية وعادات الأكل لعدة أسباب. ولكن بالإضافة إلى ضعف الجهاز المناعي، يمكن أن يؤثر سوء التغذية أيضًا على صحة القلب، ويؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى وبعض أشكال السرطان، ويضعف العظام والعضلات.

يتضمن النظام الغذائي المتوازن مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ومجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية.

توصي الأكاديمية الأمريكية للتغذية بإدراج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التالية لتقوية صحة الجهاز المناعي:

-البروتين – المأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض والفاصوليا والبازلاء

-فيتامين أ – البطاطا الحلوة، الجزر، البروكلي، السبانخ

-فيتامين سي – الأطعمة الحمضية والفراولة وبعض الحبوب

-فيتامين E– اللوز، البندق، زبدة الفول السوداني

-الزنك – اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والحليب، ومنتجات الحبوب الكاملة، والفاصوليا

4. النشاط البدنى

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم كبار السن على البقاء أقوياء وبصحة جيدة، لكن هل تعلم أن التمارين الرياضية يمكن أن تدعم أيضًا صحة المناعة؟

توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع. شجع أحبائك المتقدمين في السن على العثور على أنشطة ممتعة تتناسب مع مستوى لياقتهم البدنية.

على سبيل المثال، قد يكون المشي لمدة 10 دقائق حول المبنى طريقة جيدة للبدء.

5. تقليل مستويات التوتر

تعد إدارة التوتر جانبًا مهمًا من الصحة المناعية. تشير الدراسات إلى أن التوتر المزمن يؤثر سلبًا على صحة المناعة ويعيق قدرة جهازك المناعي على مكافحة الالتهابات والعدوى.

المشاركة في الأنشطة الممتعة التي تعزز الاسترخاء، مثل التأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الصحة.

6. تواصل مع الآخرين

قد تؤدي العزلة لدى كبار السن إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب، مما قد يضر بصحة المناعة، فيجب الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لتعزيز الصحة العامة.

7. احصل على قسط وافر من النوم

قد يعيق النوم غير الكافي قدرة جهازك المناعي على الاستجابة للعدوى والالتهابات بالإضافة إلى ذلك، ترتبط اضطرابات النوم بالعديد من الأمراض والحالات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب.

الأرق هو اضطراب النوم الشائع بين كبار السن، إذا لم تساعد تغييرات نمط الحياة، مثل البقاء نشيطًا بدنيًا، والحفاظ على جدول نوم منتظم، والحد من الكافيين، فقد يحتاج الشخص العزيز عليك إلى طلب المساعدة الطبية.

8. حافظ على رطوبة جسمك

مع تقدمك في العمر، قد تفقد بعضًا من إحساسك بالعطش، لكن الترطيب الكافي يعد أيضًا أمرًا أساسيًا في تعزيز وظيفة المناعة، يساعد الماء جسمك على امتصاص العناصر الغذائية والمعادن، وطرد فضلات الجسم.

إن شرب ما لا يقل عن ثمانية إلى تسعة أكواب من السوائل يوميًا يمكن أن يساعدك على تجنب الجفاف. حاول تقديم هذه النصائح لمساعدة أحبائك المتقدمين في السن على البقاء رطبًا:

-شرب كوب من الماء قبل وبعد كل وجبة، وبين الوجبات الخفيفة

-حاول مزجه مع بعض الحساء قليل الدسم، والحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم، والشاي أو القهوة الخالية من الكافيين

-احتفظ بزجاجة ماء بالقرب منك لتشربها طوال اليوم