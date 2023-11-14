أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2645 جنيها للجرام عيار 21

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 مستويات 2645 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي تسجيل مستويات دون ألفين دولار للأونصة وسط صعود لعائدات السندات الأمريكية حيث سجلت اونصة الذهب 1944 دولارا.
أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 3000 جنيها.
عيار 21 يسجل 2645 جنيها.
عيار 18 يسجل 2267 جنيها.
الجنيه الذهب 21160 جنيه.
وفي ذات السياق ننشر أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى مصر، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر سعر تجاوز 3 آلاف جنيه.
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3000 جنيها بدون مصنعية.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 5057 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15115 جنيها .
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30230 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 60460 جنيه.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 94015 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 151150 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 302200 جنيه.
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