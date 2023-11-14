أسرار التنوع البيولوجى وقنديل البحر فى 10 معلومات

كتبت ــ منال العيسوى

يعد ملف التنوع البيولوجى من أهم الملفات التي توليها وزارة البيئة أهمية كبرى، نظرا لما تشكله الكائنات الحية بكل أنواعها من أهمية قصوى لإحداث التوازن في النظم البيئية التي تساعد على بقاء دورة الحياة، وإيمانا من اليوم السابع بأهمية التوعية والتعريف بالكائنات الحية ودورها في منظومة البيئة التي تساعد على استمرارالحياة بالكرة الأرضية

نرصد خلال هذا التقرير اهم 10 معلومات عن قنديل البحر احد الكائنات البحرية.

1- قنديل البحر أقدم الكائنات البحرية ويوجد منذ أكثر من 500 مليون سنة.

2- قنديل البحر رغم أنه كائن بحرى إلا أنه لا يعتبر ضمن أنواع الأسماك، لأنه ليس لديه عمود فقري أو خياشيم أو قلب أو عظام أو دم.

3- قنديل البحر كائن هلامى يتكون من 95% من الماء، ويمكنه امتصاص الأكسجين من خلال جلده.

4- قنديل البحر يعرف باسم الجرس، لأنه يسبح عن طريق تقليص وإرخاء العضلات حول هذا الجرس.

5- قنديل البحر تحتوى مخالبه على لاسعات تستخدمها كوسيلة للدفاع والايقاع بالفريسة، ويصل طولها أحيانا الى 10 أقدام

6- مخالب قنديل البحر يمكن لها أن تحتوي على 5000 خلية لاذعة.

7- قنديل البحريوجد في جميع المحيطات الخمسة، وهناك 200 نوع منه بعضه صالح للأكل.

8- قنديل البحر متعدد الألوان منها الزهرى والأصفر والأزرق والأرجواني وألوان أخرى تعج بالحياة.

9- قنديل البحر يبدو في كثير من لاحيان انه مضيئ فينبهر الناظرين بجمالها ويحاولون الاقتراب منها ويتعرضون للسع المميت أحيانا.

10- رغم ان كل قناديل البحر قادرة على اللسعات المؤلمة، الا ان هذا النوع من قنديل البحر يوجد فقط في أستراليا والفلبين ووسط المحيط الهادئ