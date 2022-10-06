10 صور ترسم جمال الطبيعة وأشجار المانجروف بشواطئ حلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

يمتد الشريط الساحلي بمحافظة البحر الأحمر على مسافة طولها 1080 كيلومترا، تبدأ من قرية الزعفرانة شمالاً حتى مدينة حلايب جنوبا، وتعتبر منطقة حلايب وشلاتين أكبر خط ساحلي بين مدن المحافظة، حيث تتميز تلك المنطقة بشواطئ بكر خلابة ما زالت محافظة على طبيعتها وأصلها، ويستعرض "اليوم السابع" عدة معلومات وصور عن تلك الشواطئ.



وتضم حلايب وشلاتين عدة مناطق سكنية وطبيعة خلابة تطل على ساحل البحر وتتميز شواطئها بطبيعتها منها

منطقة ادلديت الواقعة شمال منطقة أبو رماد وجنوب مدينة الشلاتين بالقرب من مصب وادى الدئيب الشهير، وهى من أشهر آبار المياه التى تقع على ساحل جنوب البحر الأحمر وهى بئر مياهها مالحة صالحة لشرب الماشية.



سكان منطقة ادلديت كانوا قديما يشربون من مياه مصب الدئيب لعدم وجود آبار مياه صالحة للشرب قريبة، وسميت نسبة لانتشار أشجار الأدليب بها.



كذلك تضم مدينة الشلاتين شاطئ الكلاتنى أشهر شواطئها والذي يقع أيضا جنوب مدينة الشلاتين وتنبت به أشجار المانجروف الشهيرة في البحر الأحمر ويتميز بطبيعة خلابة، وكذلك تظهر بها الكائنات البحرية النادرة، وذلك يرجع لطبيعة المكان التي ما زالت بكرا حتى الآن، ولا توجد أنشطة مضرة بها.



ويقصد شباب الشلاتين دائما شواطئ جنوب الشلاتين، وينظمون رحلات لقضاء يوم كامل بها، وتجهيز الأطعمة والمشروبات المعروفة بين قبائل البجا مثل السلات وهي شوي لحم الضأن على أحجار البازلت، وكذلك تجهيز المشروب الرسمي لقبائل حلايب وشلاتين وهي مشروب "الجَبنة" الشهيرة وهو البن والحبهان بعد تحميصه بالنار.





أشجار المانحروف علي شواطئ حلايب



الجبنة علي شاطئ البحر



الطبيعة كما تكون



جمال شواطئ الجنوب بالبحر الأحمر



حلايب الخير والجمال



شواطئ حلايب شلاتين



طبيعة خلابة بمدن جنوب البحر الأحمر



قعدة شبابية علب شواطئ البحر الأحمر الجنوبية



متعة الصيد على شواطئ جنوب البحر الأحمر