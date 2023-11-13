وفاة عريس فجأة أثناء تلقيه تهنئة المعازيم بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية الغنام، التابعة ل مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وفاة شاب أثناء وقوفه بجوار أهله لاستقبال المعازيم احتفالا بعرسه الذي كان مقررا له اليوم، حيث أغمى عليه وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة إلا أنه فارق الحياة.

وأكد محمد محمود، أحد أقارب الدكتور محمود محمد الغنام، أنه كان واقفا أمس لاستقبال المعازيم في حفل الحناء، إلا أن الجميع فوجئ به يسقط على الأرض وظن الأهالي أنه أغمي عليه ليسارع الجميع في طلب الإسعاف ونقله إلى أحد مستشفيات سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لكنه فارق الحياة ويؤكد الأطباء وفاته لتعم حالة من الحزن على فقدان العريس الشاب الذي كان من المقرر أن يزف اليوم إلى عروسه.

وأضاف محمود،أن الطبيب المتوفى كان يقف وسط زملائه أمس واليوم ولم يظهر عليه أي علامات للمرض قبل أن يفاجأ الجميع لما حدث له اليوم، مؤكداً أنه سيجرى تشييع الجثمان اليوم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بمسقط رأسه بقرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم مساء اليوم.